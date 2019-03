DE LIGT, DALLA SPAGNA: RILANCIO REAL

29/03/2019

Non ci sono solo Juve e Barcellona su Matthijs de Ligt. Stando a Don Balón, negli ultimi giorni anche il Real Madrid starebbe provando a inserirsi nelle trattative per arrivare al difensore dell'Ajax. De Ligt per Zidane sarebbe il sostituto perfetto per Raphaël Varane, ormai destinato a lasciare Madrid a fine stagione. Per superare la concorrenza, per il difensore Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto 80 milioni di euro.