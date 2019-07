DALLA SPAGNA: DE LIGT, AJAX IRRITATO CON LA JUVE

05/07/2019

L'Ajax sarebbe 'irritato' con la Juve e non chiude le porte al Barcellona per Matthijs de Ligt. E' la nuova indiscrezione che arriva dalla Spagna sulla caccia al 19enne difensore olandese obiettivo sia dei bianconeri che dei balugrana. Secondo Marca, la società olandese non avrebbe gradito il comportamento della Juve che ha chiuso un accordo con il giocatore (12 milioni di euro a stagione fra fisso e bonus) prima di parlare con loro. La prima offerta all'Ajax di quasi 50 milioni di euro, così, è stata respinta, perché lontana dai 75 che sarebbero pronti a offrire Barcellona e Psg.