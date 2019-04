Clamoroso al Liverpool: Salah avrebbe chiesto la cessione, colpa di Klopp

17/04/2019

La notizia è di quelle da prendere con le pinze e sicuramente ha scosso l'immediata vigilia della sfida di Champions tra Porto e Liverpool, ma secondo le indiscrezioni raccolte da As - e secondo il portale spagnolo confermate da fonti nello spogliatoio del Liverpool - Salah avrebbe chiesto al club inglese di essere ceduto a fine stagione, per via del rapporto complicato con Klopp.



Una tensione che in campo nella corsa alla Premier League non si è vista, ma pur usando il condizionale l'attaccante egiziano avrebbe voluto sollecitare ufficialmente il Liverpool la "Transfer Request", un meccanismo in Premier league secondo cui un giocatore comunica alla sua società il desiderio di essere ceduto. Tramite la mediazione dei proprietari del club Salah è stato persuaso nel non far partire la richiesta, in cambio avrebbero concordato la cessione a fine stagione a condizioni convenienti per tutti e soddisfando la sua voglia di lasciare Anfield.