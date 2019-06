CITY-UNITED, DERBY PER JOAO FELIX

11/06/2019

E' sul punto di cominciare il derby fra Manchester City e United. Questa volta, pero', non c'e' in palio la supremazia in Premier League, bensi' la corsa al cartellino di un calciatore. Il nome in questione, almeno secondo il quotidiano inglese The Sun, e' quello di Joao Felix. Per l'attaccante del Benfica, classe 1999, i citizens avrebbero gia' offerto - secondo quanto riporta il giornale - un quinquennale da 100 mila sterline a settimana (circa 113 mila euro). Non viene specificata, invece, la possibile offerta dei dirigenti dei Red Devils per il giocatore che ha fatto bene in Europa League.