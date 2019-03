CITY: UFFICIALE IL RINNOVO PER BERNARDO SILVA

13/03/2019

Bernardo Silva e Manchester City insieme fino al 2025. Il club di Premier League ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista portoghese, che in questa stagione ha collezionato 40 presenze con nove gol. "È un onore estendere il mio accordo con il Manchester City", ha commentato Silva. "Questo club offre tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno per realizzare le proprie ambizioni, non c'è nessun altro posto dove vorrei essere". Il 24enne portoghese ha già vinto un titolo di Premier League e due Coppe di Lega dal suo arrivo nel 2017, dal Monaco, per 50 milioni di euro più bonus.