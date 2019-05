CITY, CONFRONTO GUARDIOLA-PROPRIETÀ

23/05/2019

Pep Guardiola è il sogno della Juventus ma il Manchester City vuole tenerselo ben stretto: ecco perché il tecnico è volato ad Abu Dhabi da Mansur bin Zayd Al Nahyhan, proprietario del club. Un confronto per capire il futuro: difficile preludio ad un divorzio, più probabile una chiacchierata per il rinnovo di contratto da 100 milioni di sterline per 5 stagioni.