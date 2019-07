CHIEVO, UFFICIALE: PRESO ESPOSITO

11/07/2019

Salvatore Esposito è un nuovo giocatore del Chievo. La società veneta infatti ha annunciato "di aver acquisito in prestito fino al 30/06/2020 con diritto di opzione e contro opzione" il giovane calciatore classe 2000. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Inter, il centrocampista nato a Castellammare di Stabia si è trasferito a titolo definitivo alla Spal nella stagione 2019/20 e a gennaio è andato in prestito al Ravenna in serie C. Con la maglia giallorossa ha esordito il 22 gennaio 2019 contro la Triestina: un esordio nobilitato anche dal suo primo gol da professionista. Alla fine della stagione 2018/19 Esposito ha disputato 14 match, realizzando due reti. Il neo centrocampista gialloblù è stato uno dei protagonisti con la maglia della Nazionale azzurra all'ultimo Mondiale Under 20, con la delegazione guidata del tecnico Paolo Nicolato che ha chiuso il torneo al 4° posto.