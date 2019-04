CHELSEA, SARRI: "VORREI CHE HIGUAIN RESTASSE"

05/04/2019

L'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, vorrebbe che Gonzalo Higuain restasse anche nella prossima stagione. Il 'Pipita' è arrivato a Stamford Bridge a gennaio, in prestito dalla Juventus dopo la parentesi nel Milan, e ha segnato appena 3 gol in 10 presenze, tutti contro i già retrocessi Huddersfield e Fulham. "Se vorrei che restasse? Sì, ma dipende dal club, dipende dalla Juventus, non è chiara la situazione al momento", ha spiegato il tecnico. "Penso che debba migliorare, fisicamente e mentalmente. Ma penso che sarà in grado di essere utile nell'ultima parte della stagione", ha sottolineato Sarri. "Si sa che nei primi mesi non è facile giocare in Premier League, anche Suarez ha avuto problemi nella prima stagione a Liverpool".