CHELSEA, SARRI: "POCHI 100 MILIONI PER HAZARD"

08/04/2019

"I 100 milioni che il Real Madrid vuole investire per acquisire il cartellino di Eden Hazard? Stiamo parlando di una cifra troppo bassa, secondo me. In ogni caso penso sia molto difficile sostituirlo, ma non posso fare molto per trattenerlo". Così Maurizio Sarri, dopo la vittoria del Chelsea nel posticipo di Premier sul West Ham United, parla a Sky del fuoriclasse belga che ha deciso il match con una doppietta.