CHELSEA, SARRI NON VUOLE PERDERE DAVID LUIZ

04/05/2019

Alla vigilia della sfida contro il Watford, Maurizio Sarri ha fatto il punto sul futuro di David Luiz, in scadenza il 30 giugno. "David è un giocatore molto importante per noi, non solo in campo ma anche nello spogliatoio - ha spiegato il manager del Chelsea - Conoscete bene la mia opinione. Poi ci sono anche le opinioni del calciatore e del club. Penso che possiamo risolvere questa situazione nelle prossime settimane. Sono fiducioso".