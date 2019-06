CHELSEA-LAMPARD TRATTANO, VIA LIBERA DEL DERBY COUNTY

25/06/2019

Il puzzle delineato da mesi sta definitivamente prendendo forma e, dopo il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, ora anche il Chelsea sta per colmare il vuoto lasciato dal tecnico italiano. Il Derby County ha infatti ufficialmente dato il via libera alle trattative tra i Blues e l'allenatore, un matrimonio che farebbe felici sia l'ex centrocampista - desideroso di tornare nel club in cui ha giocato 13 anni - e i tifosi, che potranno riabbracciare una bandiera.