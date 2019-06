CHELSEA, LAMPARD PER IL DOPO SARRI

14/06/2019

Congedato Maurizio Sarri, il Chelsea può finalmente concentrarsi sulla scelta del nuovo allenatore, e tutti gli indizi portano all'ex Frank Lampard. L'attuale manager del Derby è il favorito non solo dai tifosi ma anche dai bookmakers, convinti che manchino solo gli ultimi dettagli per il suo ritorno a Stamford Bridge. Tra gli aspetti ancora da definire, il conguaglio che il Chelsea dovrà pagare al Derby per stralciare il contratto di Lampard in scadenza nel 2021.