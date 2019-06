CHELSEA, JAVI GRACIA PER IL DOPO SARRI

04/06/2019

C'è anche Javi Gracia in corsa per il dopo-Sarri al Chelsea. Secondo 'Espn', il club londinese ha identificato nell'attuale allenatore del Watford uno dei potenziali candidato per sostituire l'italiano, ormai vicino a trasferirsi alla Juventus. Gracia, che ha condotto la sua squadra all'11° posto in Premier League e alla finale di Fa Cup, ha impressionato la dirigenza del Blues ed è seriamente preso in considerazione per l'incarico. Anche se il grande favorito per la panchina di Stamford Bridge resta la bandiera Frank Lampard, attuale allenatore del Derby County, il Chelsea sta valutando altre opzioni. Non e' ancora esclusa la pista che porta a Massimiliano Allegri, anche se la proprietà Blues non sembra intenzionata ad affidarsi ancora a un tecnico italiano dopo i brevi regni di Antonio Conte e, appunto, Sarri.