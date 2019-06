CHELSEA, BAKAYOKO: "MI PIACEREBBE GIOCARE NEL PSG"

13/06/2019

In una lunga intervista all'Equipe, Tiémoué Bakayoko parla del suo futuro ("ho tre anni di contratto, non ho scelta. Di quel che succederà poi, non ho la certezza. Ma devo tornare al Chelsea, è la sola cosa che so") e sogna una chiamata del Psg dove riabbraccerebbe Leonardo che lo ha voluto al Milan nella passata stagione. "Sono felice che venga a Parigi. Un giorno mi piacerebbe giocare nel Psg, il club per cui tifo".