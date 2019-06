Calciomercato Milan: incontro in sede con gli agenti di Kabak

24/06/2019

Il Bayern si inserisce, il Milan rilancia per portare in Italia Ozan Kabak. È durato circa un'ora e mezza l'incontro nella sede del club rossonero tra il d.s. Frederic Massara e i fratelli Ozdemir, gli agenti del giovane difensore turco di proprietà dello Stoccarda. Per acquistarlo servono i 15 milioni di euro della clausola rescissoria, il Milan avrebbe offerto al giocatore un milione a stagione.