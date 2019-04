CAGLIARI, OSSERVATORI DELL'ARSENAL PER BARELLA

03/04/2019

Sirene inglesi sempre più insistenti per Nicolò Barella. In prima fila per il gioiello del Cagliari sembra esserci l'Arsenal. Per il Sun, i Gunners faranno tutto ciò che possono per portare il 22enne nazionale azzurro a Londra in estate. La valutazione, 43 milioni di sterline (50 milioni di euro), non rappresenta un ostacolo anche se molto potrebbe dipendere dalla qualificazione dell'Arsenal alla prossima Champions League. Il tecnico Unai Emery considera lo considera uno dei nomi ideali per rinforzare il suo centrocampo: i movimenti del classe 1997 ricordano molto quelli di Aaron Ramsey, che dalla prossima stagione sarà un giocatore della Juventus. Ieri a Cagliari, in occasione del match tra i sardi e i bianconeri, erano presenti degli osservatori del club inglese per seguire da vicino Barella, che negli ultimi mesi è stato anche accostato al Chelsea. Mentre in Italia sulle sue tracce ci sono Inter, Milan e Napoli.