CAGLIARI, MARAN RINNOVA FINO AL 2022

02/05/2019

Il Cagliari ha annunciato il rinnovo contrattuale del tecnico Rolando Maran sino al 30 giugno 2022. "Arrivato in Sardegna l’estate scorsa, Maran si è subito calato con entusiasmo nella nuova realtà, facendosi apprezzare per le sue qualità professionali e umane. Con serietà e dedizione ha messo da subito il gruppo alla base del progetto tecnico e i risultati sin qui ottenuti premiano con merito questo gran lavoro. Il Cagliari e Maran, un rapporto che si consolida, altre tre stagioni per continuare a crescere assieme", la nota del club sardo.