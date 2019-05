CAGLIARI, MARAN BLINDA PAVOLETTI

09/05/2019

Trattenere Leonardo Pavoletti in Sardegna è l'obiettivo numero uno di Rolando Maran, tecnico del Cagliari, per la prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico chiederà alla società che il centravanti venga subito blindato perché è proprio da lui che vuole ripartire per cercare di migliorare ancora.