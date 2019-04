CAGLIARI, GIULINI: "NON E' DETTO CHE SIA BARELLA A PARTIRE"

22/04/2019

"Questa è la prima stagione in cui sono al Cagliari che chiudiamo con il bilancio in rosso. Qualcuno dovrà andare via, però non è detto che sia Barella. Anche se non sarebbe giusto trattenerlo, se volesse lasciarci". Così il presidente del Cagliari, Giulini, a 'La Nuova Sardegna'.