BRESCIA, CELLINO: "TONALI NON È IN VENDITA"

19/07/2019

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato di Sandro Tonali: "Non ho fatto il prezzo perché non è in vendita. Ho parlato da poco con Sandro ed è consapevole che questa è la scelta migliore per lui. È un ragazzo concreto e ha al fianco una famiglia di sani principi. Ci darà una mano per la salvezza e per diventare protagonista in Serie A".