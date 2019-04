BOLOGNA, SORIANO: "VORREI RESTARE QUI"

27/04/2019

Dopo la vittoria salvezza sull'Empoli, Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha dichiarato: "Abbiamo fatto un passo importante per la salvezza, ma non ci siamo ancora arrivati. A Milano andremo con la testa libera, per provare a fare punti. Mancano ancora quattro partite e il mister non ci permetterà di mollare. Il gol mio e di Sansone? Io e Nicola pensiamo prima al gruppo, ad arrivare prima possibile alla salvezza. Siamo contenti di aver segnato. Futuro? Vorrei restare qui".