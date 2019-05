BOLOGNA-JUVE, ACCORDO PER ORSOLINI

28/05/2019

Riccardo Orsolini è pronto a diventare a tutti gli effetti un calciatore del Bologna. La società del presidente Saputo ha trovato l'accordo con la Juventus per il riscatto dell'esterno offensivo classe '97, il cui cartellino diventerà interamente dei rossoblu. Dopo le parole di Saputo, che ha annunciato di voler investire per portare in alto il Bologna e per convincere Sinisa Mihajlovic a restare, il ds Bigon e Marco Di Vaio si sono immediatamente attivati, hanno incontrato a Milano il ds della Juve, Fabio Paratici, e con lui hanno trovato un accordo di massima sulla base di 15 milioni di euro. La Juventus, da parte sua, si è cautelata facendo in modo di avere la priorità qualora in futuro volesse riportare Orsolini a Torino.