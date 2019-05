BOLOGNA, BIGON: "CERCHEREMO DI TENERE MIHAJLOVIC"

20/05/2019

Anche Sinisa Mihajlovic è tra i papabili per la panchina della Juve, ma il ds del Bologna, Riccardo Bigon, spera che resti in Emilia. "Mihajlovic? Fino a quando non ci sarà la salvezza aritmetica non ne parleremo. Poi avremo tutto il tempo per parlarne. Il mister si trova bene con noi, con la piazza, siamo contenti. Lui resterebbe volentieri. Ci riuniremo al termine della stagione, prima però dobbiamo ottenere la salvezza. Cosa farà la Juventus dopo Allegri? Con tutto il rispetto per una grande squadra, penso solo alla mia squadra. Fin quanto è con noi ci teniamo stretti Mihajlovic", ha detto a Sky.