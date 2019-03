BERGWIJN: NON SOLO INTER, MILAN E NAPOLI SUL GIOIELLO DEL PSV

12/03/2019

E' foltissima la concorrenza per il gioiello del Psv Steven Bergwijn, accostato a Inter, Milan e Napoli. Secondo il 'De Telegraaf' sull'attaccante classe 1997 ci sarebbe anche Liverpool, Tottenham e Manchester United in Inghilterra e Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Germania.