BENFICA, CONTATTI PER TRATTENERE JOAO FELIX

02/06/2019

Tutti pazzi per Joao Felix. Juventus, Manchester United, Manchester City e Atletico Madrid sono pronti a fare follie per il talento del Benfica, ma, stando a Record, da Lisbona starebbe cercando di trattenere il giocatore. Nel dettaglio, in questo senso, sarebbero già stati avviati alcuni contatti con Jorge Mendes per convincere il giocatore a restare un altro anno in Portogallo, per poi essere ceduto la prossima estate.