BAYERN, PRONTI 110 MILIONI PER KOULIBALY

24/03/2019

Il Bayern si prepara a dare l'assalto a Koulibaly. Stando a Il Mattino, nei giorni scorsi il club tedesco avrebbe contattato il Napoli per palesare il suo interesse per il centrale, ma il club azzurro avrebbe deciso di rinviare qualsiasi discorso alla fine della stagione. Discorso che a giugno potrebbe portare anche a una cessione. Il Bayern, del resto, pare abbia già pronta un'offerta da almeno 110 milioni per il senegalese e, nonostante Koulibaly sia considerato intoccabile, la cifra monstre potrebbe anche tentare De Laurentiis.