BAYERN-KOVAC, SARÀ ADDIO

17/05/2019

Il Bayern Monaco a fine stagione si separerà da Niko Kovac, anche nel caso in cui dovesse fare il 'double', ossia vincere sia la Bundesliga che la Coppa di Germania. Secondo 'Goal' e 'SPOX', questa è stata la decisione presa dal club nelle scorse ore in merito al futuro dell'allenatore croato, la cui permanenza in Baviera si fermerebbe quindi a una stagione con, nel migliore dei casi, tre trofei vinti: campionato, coppa nazionale e supercoppa (già vinta ad agosto).