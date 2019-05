BARCELLONA, PRONTA UN'OFFERTA PER WILLIAN

04/05/2019

Il Barcellona torna alla carica per Willian. Stando a quanto riporta The Sun, i blaugrana starebbero preparando un'offerta da 35 milioni di euro per l'esterno offensivo del Chelsea. Il brasiliano era già stato cercato, con scarso successo, nello scorso mercato di gennaio, ma adesso il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2020.