BARCELLONA, MESSI VERSO IL RINNOVO A VITA

10/03/2019

Per sempre, fino alla fine della carriera. Leo Messi e il Barcellona vogliono continuare a mietere successi e per farlo stanno già discutendo il rinnovo contrattuale. L'argentino è legato al club blaugrana, con il quale ha abbattuto una serie di record (e ancora non è finita), da un accordo che scadrà a giugno 2021. Il Barcellona, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, pensa a un prolungamento fino al 2022, o addirittura fino al 2023, quando Messi - classe 1987 - avrà 36 anni.