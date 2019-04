BARCELLONA, LO SPOGLIATOIO NON VUOLE GRIEZMANN

10/04/2019

Problema non da poco sulla strada che potrebbe portare Antoine Griezmann a Barcellona: la squadra blaugrana non lo vuole. Dopo il 'no' dell'estate scorsa, il francese ha cambiato idea e secondo radiomercato spinge per lasciare l'Atletico Madrid e trasferirsi al Camp Nou. La trattativa però si preannuncia complicata, nonostante la clausola rescissoria scesa a 120 milioni, e ogni giorno spuntano voci e particolari che lo confermano. Secondo 'Cadena Ser', lo spogliatoio del Barça non accoglierebbe favorevolmente l'arrivo di Griezmann. E la dirigenza è a conoscenza della cosa. Considerando che i Colchoneros non hanno intenzione di cedere il giocatore, gli ingredienti per il tormentone di mercato dell'estate sembrano esserci tutti.