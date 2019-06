BARCELLONA IN VANTAGGIO PER L'EX JUVE NETO

23/06/2019

In attesa di nuovi sviluppi sulla trattativa per Neymar, il Barcellona si avvicina a Norberto Murara, meglio conosciuto come Neto. I blaugrana, conferma il 'Mundo Deportivo', hanno ormai sorpassato il Psg nella corsa al portiere del Valencia, che Thomas Tuchel vorrebbe per sostituire Gigi Buffon. Il 29enne brasiliano, ex Fiorentina Juventus, e' reduce da una brillante stagione che lo ha visto collezionare 34 presenze in campionato e 5 in Europa League. Attualmente in vacanza in Brasile, nelle prossime ore Neto dovrebbe sostenere le prime visite mediche e firmare per quattro stagioni con il Barça. Salvo colpi di scena, i blaugrana dovrebbero ufficializzarlo martedì dando cosi' il via allo scambio con il Valencia, dove arriverà Jasper Cillessen, anche se formalmente le due operazioni risulteranno separate. I due club valutano i loro portieri 30 milioni di euro. Nel 2016 il Barça aveva prelevato l'olandese dall'Ajax per 13 milioni.