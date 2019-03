BARCELLONA, DE LIGT "SPINGE" UMTITI ALLO UNITED

27/03/2019

Il destino di Samuel Umtiti può influire su quello di Matthijs de Ligt e viceversa. Il difensore francese del Barcellona, come rendono noto i tabloid inglesi, è seguito con grande interesse dal Manchester United. Già in passato i Red Devils hanno provato ad arrivare al francese, ma questa volta sono convinti che le condizioni per imbastire l'operazione siano propizie. Il Barça, infatti, sembra ad un passo dall'olandese Matthijs de Ligt e con un suo arrivo al centro della difesa blaugrana le possibilità che Umiti lasci il Camp Nou a fine stagione aumentano