BARÇA, RAKITIC PUO' PARTIRE: INTER ALLA FINESTRA

13/06/2019

Dietrofront Valverde su Rakitic. Secondo quanto riporta Cadena Ser, il tecnico del Barcellona potrebbe lasciar partire il centrocampista croato se dovesse arrivare una buona offerta. I soldi incassati per Rakitic potrebbero permettere infatti ai blaugrana di fare cassa in vista di nuovi investimenti. Un cambiamento di scenario che l'Inter sta monitorando con grande attenzione, pronta ad approfittare della situazione per piazzare il colpo in mediana.