BARÇA, INCONTRATO L'ENTOURAGE DI JOVIC

20/03/2019

Il Barcellona fa sul serio per Luka Jovic. Secondo quanto riporta RAC 1, infatti, i blaugrana avrebbero incontrato l'entourage del calciatore a Milano in occasione della partita dell'Eintracht Francoforte contro l'Inter di Europa League. Per mettere le mani sul cartellino dell'attaccante però il Barça dovrà battere la concorrenza di alcuni club di Premier League e del Bayern Monaco.