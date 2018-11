Atletico-Simeone, pronto un rinnovo da record

15/11/2018

Vi ricordate il periodo in cui Diego Simeone era continuamente accostato all'Inter? Bene, i tifosi nerazzurri dovranno aspettare ancora un po' perché il "Cholo" sta per rinnovare il suo contratto con l' Atletico Madrid , attualmente in scadenza a giugno 2020. Secondo quanto raccontato da Radio Marca, infatti, i negoziati sono iniziati la scorsa estate e a breve dovrebbero portare alla firma sull'accordo che permetterà al tecnico argentino di arrivare a guadagnare più di Antoine Griezmann . Il cui stipendio è attorno ai 20 milioni di euro...

Una notizia positiva per gli iteristi, però, c'è. E' infatti prevista una clausola resciossoria in caso in cui il club non rispetti il contratto per la sua interezza.