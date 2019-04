ATLETICO MADRID, CEREZO: "GRIEZMANN RESTA"

01/04/2019

"Antoine Griezmann resterà all'Atletico Madrid". Lo ha garantito il presidente del club 'Colchonero', Enrique Cerezo, come riferisce il Mundo Deportivo. Nessun trasferimento nel Barcellona, dunque, come riportato nei giorni scorsi ai media spagnoli. "Non riesco a immaginare la nostra squadra senza Griezmann - ha spiegato il massimo dirigente dell'Atletico Madrid -: ha un contratto ed è uno dei nostri talenti. Resterà al mille per mille". Nei giorni scorsi era circolata, fra le altre cose, l'indiscrezione di un mal di pancia accusato da 'Le petit diable', che non era riuscito a smaltire la delusione per l'eliminazione dalla Champions, che gli ha negato la possibilità di disputare la finale nel Wanda Metropolitano, la 'casa' dell'Atletico Madrid.