ATLETICO, GRIEZMANN NON SI PRESENTERÀ IN RITIRO

06/07/2019

E' muro contro muro tra Griezmann e l'Atletico dopo il duro comunicato dei colchoneros nei confronti del Barcellona e del giocatore. L'attaccante non ha gradito la ferma presa di posizione del club sulla trattativa con i blaugrana e ha deciso di replicare tramite il suo legale, comunicando all'Atletico che non si presenterà in ritiro a Los Angeles de San Rafael a causa dello "stress emotivo" che questo comporterebbe.