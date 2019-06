ATALANTA, PERCASSI: "LAZZARI E PETAGNA? E' PRESTO PER FARE NOMI..."

02/06/2019

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, apre ufficialmente il mercato in casa nerazzurra: "Lazzari della Spal e l'eventuale ritorno di Petagna? È presto per fare nomi, di sicuro dopo il rinnovo di Gasperini il pensiero e' di fornirgli una rosa competitiva ai massimi livelli. Ieri sera ho seguito la finale di Champions tra Liverpool e Tottenham e durante la cerimonia d'inaugurazione mi sono chiesto se davvero noi, una provinciale, da settembre saremo coinvolti in una delle manifestazioni sportive piu' seguite nel mondo".