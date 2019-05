ATALANTA, GASPERINI: "IO ALL'ESTERO? QUI STO BENISSIMO"

07/05/2019

Gian Piero Gasperini ha allontanato, per il momento, le voci che lo vorrebbero lontano dall'Atalanta. "Io all'estero? Ho avuto delle opportunità, ma ho sempre rifiutato per una scelta di vita più che di calcio. Qui in Italia sto benissimo. Il futuro non mi riguarda in questo momento, parla di programmi chi non ha più obiettivi. Noi, invece, di obiettivi ne abbiamo tanti e siamo costretti a restare concentrati sul presente", ha detto a Sky.