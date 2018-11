ARSENAL, DUE INGLESI SU RAMSEY

29/10/2018

Non solo Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia per ottenere, a parametro zero, Aaron Ramsey. Secondo quanto trapela dal Daily Express, anche due inglesi sarebbero pronto al derby per il gallese. Si tratta del Chelsea di Maurizio Sarri e del Manchester United di Mourinho. Negli scorsi giorni lo stesso Ramsey aveva chiuso definitivamente le porte al Tottenham.