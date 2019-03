ANCELOTTI: "IL NAPOLI NON HA ESIGENZA DI VENDERE"

30/03/2019

Carlo Ancelotti ha parlato del mercato del Napoli: "Restano 60 giorni e non ha senso perdere energie col mercato, i giocatori lo sanno bene. Tutte voci al 99% che non sono vere. Addirittura si dice che io abbia chiamato miei ex giocatori, ma l'ultimo che ho chiamato è un ex, Xabi Alonso, quindi perciò... Allan e Koulibaly sono giocatori del Napoli e resteranno del Napoli. Quando mi vedrete incatenati a Castel Volturno sigificherà che sono andati via. Non c'è la volontà di cedere e soprattutto non c'è l'esigenza di vendere"