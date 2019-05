ALLEGRI: "ALLENARE LA PROSSIMA STAGIONE? SI', SE CI SARA' LA SITUAZIONE GIUSTA"

19/05/2019

Nel post partita di Juve-Atalanta, Allegri parla così a proposito del suo futuro: "Faccio sempre delle valutazioni tecniche sulla squadra. Se non sono convinto di quello che ho a disposizione, mi ingegno e mi diverto a farla giocare in modo diverso. Se non mi diverto smetto di allenare, non sono un abitudinario: devo trovare qualcosa di stimolante dentro di me ed essere me stesso, altrimenti non farei risultati. Se ci sarà la situazione giusta riprenderò ad allenare nella prossima stagione, altrimenti starò anche fermo. Non ha senso di parlare di altre squadre in questo momento, vedremo".