AJAX, PROPOSTO SUPER RINNOVO A NERES

11/07/2019

Mentre il caso De Ligt continua a tenere banco tra le operazioni in uscita, in casa Ajax si registra anche un tentativo di rinnovo importante. Stando a Yahoo Esportes, David Neres avrebbe ricevuto una super offerta per prolungare dai Lancieri. Nelle scorse settimane il club olandese ha rifiutato 40 milioni dall'Atletico Madrid per l'attaccante brasiliano.