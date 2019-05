AJAX, DE LIGT: "NON HO FIRMATO PER NESSUN CLUB"

16/05/2019

"Non posso dire nulla, devo valutare la situazione. Quel che è certo è che non firmato accordi con nessuno". Il difensore dell'Ajax Matthijs De Ligt, seguito dai principali top club europei, su tutti il Barcellona, non si sbilancia sul proprio futuro neanche dopo la vittoria del titolo da parte dei 'lancieri' avvenuta ieri nell'ultima giornata di campionato. La stampa spagnola sottolinea che il club blaugrana è in pole position per il centrale olandese, ma l'operazione non è ancora chiusa.