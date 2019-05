AJAX, COLPO PER IL DOPO DE LIGT: PRESO MARTINEZ

18/05/2019

In attesa di sapere se De Ligt si accaserà al Barcellona, al Psg, al Bayern, alla Juventus o a qualche altra super big, l’Ajax continua a lavorare per la sua sostituzione e, dopo essersi assicurato nelle scorse settimane il giovane centrale proveniente dall’Heerenveen, Kik Pierie, nelle scorse ore ha chiuso per un altro difensore: Lisandro Martinez. A comunicare il buon esito della trattativa è stato il Defensa y Justicia, il club argentino dal quale Martinez è stato prelevato. Classe 1998, Martinez è approdato al Defensa y Justicia nel 2017 dal Newell’s Old Boys. Entrato nel giro della Nazionale maggiore, ha esordito con l’Argentina a marzo in occasione di una partita contro il Venezuela.