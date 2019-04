AG. THAUVIN: "MILAN? SCIOCCHEZZE"

16/04/2019

Jean-Pierre Bernès, agente dell'attaccante dell'Olympique Marsiglia Florian Thauvin, ha parlato a Le Phocéen delle voci rilanciate da France Football circa un accordo in dirittura d'arrivo fra il giocatore ed il Milan: "Sono tutte sciocchezze, non c'è niente né con il Milan né con altri club italiani. Siamo ad aprile e i rumors iniziano a circolare, ma non dovete dargli peso".