"LO UNITED RIFIUTERÀ 70 MILIONI DALL'INTER PER LUKAKU"

27/06/2019

Il Daily Mail raffredda l'entusiasmo dell'Inter per quanto riguarda la trattativa per portare Romelu Lukaku in Italia. Secondo il quotidiano inglese, il Manchester United rifiuterà l'offerta dell'Inter da 70 milioni di euro complessivi (9 per il prestito biennale + 61 per il riscatto obbligatorio). I Red Devils vorrebbero almeno recuperare gli 84 milioni spesi per portare Lukaku a Old Trafford.