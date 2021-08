Mercato: Nainggolan firma con l'Anversa, si complica Nandez all'Inter

L'intreccio

Il centrocampista belga ritorna in patria, il Cagliari potrebbe non lasciar più partire l'uruguaiano

Le strade di Radja Nainggolan e l'Inter continuano ad incrociarsi anche dopo la risoluzione del contratto. Il centrocampista è ad Anversa per firmare con il club belga, scartato il ritorno a Cagliari: a questo punto l'opzione Nahitan Nandez per i nerazzurri si complica sempre più. Quello che infatti avrebbe potuto essere una sorta di scambio "alternativo", può sfumare: ai sardi mancherebbe di fatto il naturale sostituto dell'uruguaiano.

Anche se il nome di Nahitan Nandez è passato in secondo piano nell'ultima settimana per via dell'attenzione sul reparto d'attacco dell'Inter, l'interesse dei nerazzurri per il versatile centrocampista della nazionale dell'Uruguay è assodato. Non lo è invece la destinazione di Radja Nainggolan, romanticamente e sentimentalmente legato alla Sardegna ma già atterrato ad Anversa, per un ritorno in Belgio dopo l'addio a 17 anni nel 2005 in direzione Piacenza. "Bello essere tornato in patria, ho scelto l'Anversa perché il presidente mi ha voluto fortemente e il progetto è interessante" le prime parole del 33enne.

Se qualche giorno fa il Cagliari sembrava la destinazione naturale del "Ninja", ora lo scenario potrebbe cambiare, complicando i piani della dirigenza nerazzurra. A poco più di una settimana di distanza dall'inizio del campionato, pare meno percorribile la strada che porta a Nandez, perlomeno senza che i sardi trovino prima un sostituto all'altezza, che in teoria sarebbe dovuto essere proprio Nainggolan.