Mercato Juventus, Berardi risponde a Lotito sui social

“Ho parlato con il Sassuolo, Berardi non è mai stato messo in vendita. A parte che chiedono una cifra spaventosa, ma non è in vendita. Poi parliamo di un ragazzo che ha strappato il contratto con la Juventus”. Le parole di Claudio Lotito ai tifosi biancocelesti presenti ad Auronzo di Cadore hanno fatto molto rumore e l’attaccante azzurro ha voluto replicare subito al presidente della Lazio. Berardi ha smentito Lotito riprendendo le sue parole in una storia su Instagram e accompagnandole con alcuni stickers che simboleggiano delle "faccine" perplesse.