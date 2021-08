Mercato, in Spagna lanciano la bomba: “Il PSG vuole anche Cristiano Ronaldo”

LA BOMBA DALLA SPAGNA

Secondo quanto riferisce As, i francesi sognano il fuoriclasse della Juve accanto a Messi e Neymar: ecco il piano di Al-Khelaifi

“Mbappé-Cristiano, porte girevoli”. È questo il titolo dell’articolo che apre la home page del sito di As a firma di Tommaso Roncero, che racconta di come il PSG di Al-Khelaifi, dopo la clamorosa campagna acquisti che ha portato in Francia Messsi, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum, abbia adesso un progetto per accogliere anche CR7 e formare così il tridente delle meraviglie Ronaldo-Messi-Neymar.

“Il sogno galattico di Al-Khelaïfi non ha limiti”, si legge sul quotidiano iberico, secondo cui il presidente del PSG tenterà di trovare un accordo con Mbappé per il rinnovo, ma in caso contrario non solo non accetterà offerte in questa sessione di mercato, ma sarebbe anzi pronto a rilanciare puntando tutto su Cristiano Ronaldo.

Secondo As quindi Mbappé non verrà ceduto in questa sessione di mercato e, se non rinnoverà, andrà via a parametro zero il 30 giugno 2022. A quel punto, il suo posto in rosa sarebbe preso da Cristiano Ronaldo, anche lui in scadenza con la Juventus nella stessa data. Jorge Mendes, il potente procuratore del portoghese, sarebbe già al corrente di tutto e CR7 avrebbe una motivazione in più: arriverebbe a Parigi a 37 anni e firmerebbe un contratto biennale.

Al-Khelaïfi - spiega il quotidiano spagnolo - ha sempre voluto riunire i tre fenomeni a Parigi e una volta chiuso l'acquisto di Messi, ha iniziato subito a pensare al progetto Ronaldo. Messi-Neymar e CR7 formerebbero un tridente da sogno, "galattico", che ricalcherebbe il podio dell'edizione del 2015 del Pallone d'Oro (vinta dall'argentino). Fantamercato? Forse…

